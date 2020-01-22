В результате авиаударов авиации России в Сирии погибли 40 человек

В результате авиаудара под руководством в Сирии погибли по меньшей мере 40 человек. Об этом сообщает Reuters.

Как пишет издание, в деревне Кфар Таал к западу от контролируемого правительством Алеппо была убита семья из восьми человек, в том числе шесть детей, а еще девять мирных жителей были убиты в Маардабсе на юго-востоке провинции Идлиб.

"Бог отомстит всем тиранам. В моей семье больше никого не осталось, все они умерли", - сказал 71-летний Абу Ясир, родственник семьи, уничтоженной в Кфар-Таале, в голосовой записи, отправленной Reuters.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Франции выразил обеспокоенность происходящим в Сирии, а также позицией в этом вопросе США, посчитав, что это может создать благоприятные условия для возрождения террористической праворадикальной группировки ИГИЛ в самой Сирии, и в Ираке.

"Это разрушительно для нашей безопасности из-за неизбежного возрождения Исламского государства в северо-восточной Сирии и, возможно, также в северо-западном Ираке, и, следовательно, дестабилизации правительства, которое в этом не нуждается", - заявил глава французского правительства Эдуард Филипп.

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