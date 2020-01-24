США расширили санкции против Ирана

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Американский Минфин расширило санкции против Ирана. Об этом
сообщает сайт Минфина.
В санкционный список попали юридические лица и бизнесмен Али
Баяндорян, связанный с компанией Triliance Petrochemical. Компания также включена
в санкции. Указывается, что она связана с Национальной нефтяной компанией
Ирана, равно как и зарегистрированная в ОАЭ Beneathco.
Под санкции также попали и подразделения Triliance,
зарегистрированные в различных странах мира.
Ранее Госдепартамент США внес в санкционные списки
бригадного генерала иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хасана
Шавапура.
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