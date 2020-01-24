США расширили санкции против Ирана

Американский Минфин расширило санкции против Ирана. Об этом сообщает сайт Минфина.

В санкционный список попали юридические лица и бизнесмен Али Баяндорян, связанный с компанией Triliance Petrochemical. Компания также включена в санкции. Указывается, что она связана с Национальной нефтяной компанией Ирана, равно как и зарегистрированная в ОАЭ Beneathco.

Под санкции также попали и подразделения Triliance, зарегистрированные в различных странах мира.

Ранее Госдепартамент США внес в санкционные списки бригадного генерала иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хасана Шавапура.

Как сообщал портал "Комментарии", власти Ирана будут преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за убийство генерала Сулеймани, который командовал спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции. С таким заявлением выступил председатель Верховного суда Эбрахим Раиси. "Нарушение закона будет преследоваться. Мы должны вызвать президента США в качестве главного обвиняемого. Мы это не оставим, он должен быть осужден на международной арене", заявил Раиси.

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