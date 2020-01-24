Посольство США в Багдаде огородили бетонной стеной

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8 932.30
ETH/USD
171.60
LTC/USD
61.89
USD/UAH
24.25
EUR/UAH
26.00
RUB/UAH
0.351
Посольство США в
Багдаде огородили массивными бетонными блоками. Такие меры были предприняты для
предотвращения возможных нападений иракцев на американскую миссию,
расположенную в "зеленой зоне" города. Об этом, сообщил иракский
телеканал Al-Sumaria.
Стена из бетонных
блоков высотой в несколько метров выстроена практически по всему периметру
диппредставительства. На блоках размещены предупредительные знаки и объявления
о запрете приближаться к зданиям миссии ближе указанных ограничений.
Возведение бетонных
ограждений у американского диппредставительства завершено перед грандиозной
акцией, проведение которой намечено в Багдаде на пятницу.
К "миллионной
демонстрации" призвал один из лидеров иракских шиитов Муктада ас-Садр.
Единственным лозунгом предстоящего шествия станет требование незамедлительного
вывода американских войск с территории Ирака.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости