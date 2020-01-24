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Посольство США в Багдаде огородили бетонной стеной

Стена из бетонных блоков высотой в несколько метров выстроена практически по всему периметру посольства США

сегодня, 04:13
Автор:

• Ольга Чародий

Посольство США в Багдаде огородили массивными бетонными блоками. Такие меры были предприняты для предотвращения возможных нападений иракцев на американскую миссию, расположенную в "зеленой зоне" города. Об этом, сообщил иракский телеканал Al-Sumaria.

Стена из бетонных блоков высотой в несколько метров выстроена практически по всему периметру диппредставительства. На блоках размещены предупредительные знаки и объявления о запрете приближаться к зданиям миссии ближе указанных ограничений.

Возведение бетонных ограждений у американского диппредставительства завершено перед грандиозной акцией, проведение которой намечено в Багдаде на пятницу.

К "миллионной демонстрации" призвал один из лидеров иракских шиитов Муктада ас-Садр. Единственным лозунгом предстоящего шествия станет требование незамедлительного вывода американских войск с территории Ирака.

 Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что американская военная база на территории Ирака была обстреляна террористическими формированиями. Отметим, США и Ирак восстановили совместные операции против группировки "Исламское государство" (ИГИЛ). Также Вашингтон надеется восстановить в ближайшее время тренировочные программы для подготовки иракских военных. Совместные операции были приостановлены в начале января.


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Источник: https://www.alsumaria.tv/
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