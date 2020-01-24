В Госдепе рассказали, как задержали российского генерала в Сирии

Американские военные перехватили российского генерал-майора в сирийском городе Манбидж. Об этом на брифинге заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, сообщает Укринформ.

По его словам, что российские и американские войска поддерживают постоянные каналы связи в Сирии, для предотвращения конфликтных ситуаций, одной из них мог стать перехват российского офицера.

"Были проблемы с предотвращением инцидентов на земле в Манбидже, которые начались примерно 14 месяцев назад, когда россияне переместились в юго-восточную часть этого периметра. В какой-то момент мы перехватили российского генерал-майора, который ехал в сторону города Манбидж. Но это было решено по военным каналам", - сказал Джеффри.

При этом спецпредставитель США по Сирии не назвал имя задержанного генерала.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Франции выразил обеспокоенность происходящим в Сирии, а также позицией в этом вопросе США, посчитав, что это может создать благоприятные условия для возрождения террористической праворадикальной группировки ИГИЛ в самой Сирии, и в Ираке.

"Это разрушительно для нашей безопасности из-за неизбежного возрождения Исламского государства в северо-восточной Сирии и, возможно, также в северо-западном Ираке, и, следовательно, дестабилизации правительства, которое в этом не нуждается", - заявил глава французского правительства Эдуард Филипп.







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