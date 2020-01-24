В Турции задержали 40 полицейских по делу о попытке госпереворота

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В нескольких городах
Турции силовики провели операцию по задержанию 40 полицейских, которые подозревались в причастности к
попытке государственного переворота четыре года назад. Об этом сообщает Анадолу.
Среди задержанных копов, четверо бывших высоких чинов полиции,
которые подозреваются в участии в организации оппозиционного проповедника
Фетхуллаха Гюлена FETO.
Задержания проводились в Анкаре, Конье, Газиантепе, Кайсери,
Адыямане, Адане, Трабзоне, Йозгате и Бурсе. Все задержанные будут доставлены в
Анкару.
16 июня 2016 года группа мятежников попыталась осуществить
военный переворот в Турции. Основное противостояние развернулось в Анкаре и
Стамбуле. Погибли более 200 граждан, более две тысячи человек получили ранения.
Мятеж был подавлен.
Как ранее сообщали "Комментарии", мятежники, участвовавшие в попытке военного переворота в Турции, пытались сорвать операцию страны в Сирии против террористической группировки "Исламское государство". Отмечается, что Турция планировала операцию в Сирии еще в июне 2015 года, однако ряд высокопоставленных чиновников Минобороны Турции пытались помешать ее проведению.
"Некоторые командиры в турецкой армии упорно пытались сорвать план Турции по наступлению на ИГИЛ. В очередной раз они придумывали отговорки. В частности, недостатка военных мощностей, которые не давали воплотить план правительства", – рассказал источник.
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