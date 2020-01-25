В Турции произошло мощное землетрясение: есть жертвы

В турецком городе Сивридж произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает NTV.

В результате землетрясения шесть человек погибло, несколько человек получили травмы разной тяжести. Толчки были зафиксированы на глубине 10 километров.

Землетрясение было до такой степени сильным, что ощущалось в соседних провинциях Диярбакыре, Адыямане и Самсуне. Несколько зданий было разрушено.

Министр обороны страны Хулуси Акар сообщил, что спасательные команды направлены в регион катастрофы.

Позже турецкие власти сообщили, что число погибших при землетрясении возросло до 8 человек, пострадали более 300.





Как сообщал сайт "Комментарии", на западе Турции, в районе между городами Кыркагач и Акхисар провинции Маниса, произошло землетрясение. Об этом сообщает агентство по чрезвычайным ситуациям страны. "На данный момент никаких негативных сообщений нам не поступало, пострадавших и погибших нет. В Акхисаре несколько домов получили повреждения", - говорится в заявлении губернатора провинции Маниса Ахмет Дениза.

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