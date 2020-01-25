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В Турции произошло мощное землетрясение: есть жертвы

На востоке Турции от подземных толчков были разрушены дома

сегодня, 00:41
Автор:

• Ольга Чародий

В  турецком городе Сивридж произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает NTV.

В  результате землетрясения шесть человек погибло, несколько человек получили травмы разной  тяжести. Толчки были зафиксированы на глубине 10 километров.

Землетрясение было  до  такой степени сильным, что  ощущалось в соседних провинциях Диярбакыре, Адыямане и Самсуне. Несколько зданий было разрушено.

Министр обороны страны Хулуси Акар сообщил, что спасательные команды направлены в регион катастрофы.

Позже турецкие власти сообщили, что число погибших при землетрясении возросло до 8 человек, пострадали более 300.


 Как сообщал сайт "Комментарии", на западе Турции, в районе между городами Кыркагач и Акхисар провинции Маниса, произошло землетрясение. Об этом сообщает агентство по чрезвычайным ситуациям страны. "На данный момент никаких негативных сообщений нам не поступало, пострадавших и погибших нет. В Акхисаре несколько домов получили повреждения", - говорится в заявлении губернатора провинции Маниса Ахмет Дениза.


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Источник: https://www.ntv.com.tr/turkiye/elazigda-6-8-buyuklugunde-deprem-canli-yayin,8coAMejO8kSrAZse_tIcHA
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