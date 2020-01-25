В Турции произошло мощное землетрясение: есть жертвы

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В турецком городе Сивридж
произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает NTV.
В результате землетрясения
шесть человек погибло, несколько человек получили травмы разной тяжести. Толчки были зафиксированы на глубине
10 километров.
Землетрясение было
до такой степени сильным,
что ощущалось в соседних провинциях
Диярбакыре, Адыямане и Самсуне. Несколько зданий было разрушено.
Министр обороны страны Хулуси Акар сообщил, что спасательные
команды направлены в регион катастрофы.
Позже турецкие власти сообщили, что число погибших при землетрясении возросло до 8 человек, пострадали более 300.
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