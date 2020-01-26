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Разгон митинга в Ираке: четверо человек погибли

Полиция применила боевые пули в отношении трех протестующих, еще один погиб при поджоге палаточного городка

сегодня, 10:57
Автор:

• Екатерина Белоброва

В Ираке во время столкновений с полицией погибли четверо протестующих, еще 44 получили ранения. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на иракскую прессу.

В частности, отмечается, что в городе Нассирия на юге Ирака полиция застрелила трех протестующих на трассе. Полицейские даже поджигали палатки, применяли слезоточивый газ и огнестрельное оружие.

Отметим, что  в столице Ирака Багдаде продолжается противостояние между силовиками и протестующими, которые требуют внедрения реформ и изменения политической системы страны. Антиправительственные протесты в Ираке начались 1 октября.

Вчера портал "Комментарии" сообщал о силовом методе полиции при первом разгоне демонстрантов.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/stolknoveniya-irake-pogibli-chetvero-chelovek-1580026677.html
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