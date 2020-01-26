Разгон митинга в Ираке: четверо человек погибли

В Ираке во время столкновений с полицией погибли четверо протестующих, еще 44 получили ранения. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на иракскую прессу.

В частности, отмечается, что в городе Нассирия на юге Ирака полиция застрелила трех протестующих на трассе. Полицейские даже поджигали палатки, применяли слезоточивый газ и огнестрельное оружие.

Отметим, что в столице Ирака Багдаде продолжается противостояние между силовиками и протестующими, которые требуют внедрения реформ и изменения политической системы страны. Антиправительственные протесты в Ираке начались 1 октября.



Вчера портал "Комментарии" сообщал о силовом методе полиции при первом разгоне демонстрантов.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!