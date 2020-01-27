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Израильтянам впервые разрешили посещать одну из арабских стран

Решение о поездках принято впервые в истории Израиля

сегодня, 10:36
Автор:

• Сергей Медведев

Власти Израиля приняли решение разрешить гражданам посещать Саудовскую Аравию. Об этом сообщает израильское издание Haaretz.

Соответствующий документ подписал министр МВД Арье Дери. Согласно директиве, гражданам страны позволяются поездки в Саудовскую Аравию. Данный запрет снят впервые в истории государства. Отмечается, что ранее некоторые израильтяне ( в большинстве это представители арабской общины страны) все же посещали Саудовскую Аравию, однако такие визиты происходили без разрешения властей.

Новый документ принимали при совместном согласовании служб безопасности и МИДа Израиля. Эксперты отмечают, что данное решение назревало в течение многих недель.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее израильские посольства закрылись по всему миру.


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Источник: https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-officially-allows-israelis-to-travel-to-saudi-arabia-1.8445492
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