Израильтянам впервые разрешили посещать одну из арабских стран

Власти Израиля приняли решение разрешить гражданам посещать Саудовскую Аравию. Об этом сообщает израильское издание Haaretz.

Соответствующий документ подписал министр МВД Арье Дери. Согласно директиве, гражданам страны позволяются поездки в Саудовскую Аравию. Данный запрет снят впервые в истории государства. Отмечается, что ранее некоторые израильтяне ( в большинстве это представители арабской общины страны) все же посещали Саудовскую Аравию, однако такие визиты происходили без разрешения властей.

Новый документ принимали при совместном согласовании служб безопасности и МИДа Израиля. Эксперты отмечают, что данное решение назревало в течение многих недель.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее израильские посольства закрылись по всему миру.

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