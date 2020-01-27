Израильтянам впервые разрешили посещать одну из арабских стран

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Власти Израиля приняли решение разрешить гражданам посещать Саудовскую Аравию. Об этом сообщает израильское издание Haaretz.
Соответствующий документ подписал министр МВД Арье Дери. Согласно директиве, гражданам страны позволяются поездки в Саудовскую Аравию. Данный запрет снят впервые в истории государства. Отмечается, что ранее некоторые израильтяне ( в большинстве это представители арабской общины страны) все же посещали Саудовскую Аравию, однако такие визиты происходили без разрешения властей.
Новый документ принимали при совместном согласовании служб безопасности и МИДа Израиля. Эксперты отмечают, что данное решение назревало в течение многих недель.
Как сообщал портал "Комментарии", ранее израильские посольства закрылись по всему миру.
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