Глава Палестины отказался обсуждать с Трампом его мирный план

Палестинский лидер Махмуд Аббас отказался от телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом по поводу плана урегулирования на Ближнем Востоке, подготовленного администрацией США. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на источники, близкие к администрации палестинского президента.

"Палестинский лидер Махмуд Аббас отказался от телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом в понедельник, о будущем обнародования мирного плана администрации Трампа", - указано в сообщении.

Отмечается, что Вашингтон предпринимает попытки для контакта еще с прошлой недели.

Кроме того, постоянного канала коммуникации между офисом Аббаса и Белым домом пока нет, связь сторон осуществляется только между палестинской разведкой и ЦРУ.

Сейчас в Белом доме проходит встреча Трампа с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Трамп заявил журналистам, что рассчитывает на поддержку Израилем его плана. Так же он не исключил, что план придется по душе и палестинцам.

"Если они одобрят план, то это хорошо. Если нет - жизнь продолжается", - отметил американский лидер.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об анонсировании мирного плана по Ближнему Востоку, который разработала администрация Белого Дома в Вашингтоне.

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