Трамп анонсировал обнародование своего мирного плана по Ближнему Востоку

Администрация американского главы Дональда Трампа на следующей неделе обнародует мирный план для урегулирования ближневосточного конфликта. Об этом Трамп заявил журналистам, сообщает Reuters.

Американский президент ожидает негативной реакции Палестины на этот план, но считает, что он пойдет им на пользу.

"Это отличный план. Это план, который действительно сработает", - заявил Трамп.

Отметим, что речь идет о плане мирного урегулирования арабо-израильского конфликта, который администрация Трампа разрабатывает уже более трех лет под руководством советника и зятя президента США Джареда Кушнера.

Как сообщал сайт "Комментарии", Сенат США принял решение об ускоренном процессе по делу об импичменте президента Дональда Трампа Данную резолюцию поддержали 53 сенатора от Республиканской партии и 47 демократов. Документ, в частности, регламентирует сроки и последовательность проведения расследования. Ожидается, что процесс будет длиться около двух недель. Резолюция предусматривает, что обвинители и юристы, которые будут защищать Трампа, получат 24 часа в течение трех рабочих дней на предоставление аргументов. Еще 16 часов отведено ответам на вопросы сенаторов. При этом количество дней не ограничено.

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