Трамп анонсировал обнародование своего мирного плана по Ближнему Востоку

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Администрация американского
главы Дональда Трампа на следующей неделе обнародует мирный план для
урегулирования ближневосточного конфликта. Об этом Трамп заявил журналистам,
сообщает Reuters.
Американский президент
ожидает негативной реакции Палестины на этот план, но считает, что он пойдет им
на пользу.
"Это отличный
план. Это план, который действительно сработает", - заявил Трамп.
Отметим, что речь идет
о плане мирного урегулирования арабо-израильского конфликта, который
администрация Трампа разрабатывает уже более трех лет под руководством
советника и зятя президента США Джареда Кушнера.
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