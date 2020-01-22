Сенат США займется отстранением Трампа в ускоренном режиме

Сенат США принял решение об ускоренном процессе по делу об импичменте президента Дональда Трампа, сообщает "Корреспондент".



Данную резолюцию поддержали 53 сенатора от Республиканской партии и 47 демократов. Документ, в частности, регламентирует сроки и последовательность проведения расследования. Ожидается, что процесс будет длиться около двух недель.



Резолюция предусматривает, что обвинители и юристы, которые будут защищать Трампа, получат 24 часа в течение трех рабочих дней на предоставление аргументов. Еще 16 часов отведено ответам на вопросы сенаторов. При этом количество дней не ограничено.



Затем во время четырехчасовых дебатов будет определена целесообразность вызова на процесс свидетелей и запроса дополнительных документов. Если будет решено не вызывать свидетелей, то Сенат отдельно проголосует по двум инкриминируемым президенту статьям: злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса.



Во время заседания республиканцы отклонили 8 поправок своих оппонентов, в том числе относительно приглашения бывшего советника Трампа по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, который ранее заявил о готовности дать показания. Также правки касались предоставления доказательств по импичменту, собранных Конгрессом, приостановления военной помощи Украине и проведения слушаний с и.о. главы администрации Белого дома Миком Малевни и двумя чиновниками Администрации президента Робертом Блэром и Майклом Даффи, которые были задействованы в приостановлении помощи Украине.



Как сообщал сайт "Комментарии", 21 января в Сенате США началось расследование в рамках процедуры импичмента.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!