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В Сенате США начался процесс импичмента Трампа

Обвинителями выступят семь членов Палаты представителей Конгресса США

21 января 2020, 23:33
Автор:

• Татьяна Веремеева

В рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа в Сенате США начался судебный процесс. Об этом пишет "Интерфакс".

Республиканцы и демократы должны сначала обсудить резолюцию, согласно которой будет определен регламент, после чего смогут выступить со вступительной речью.

Разбирательства в суде будут сфокусированы на пунктах обвинения в злоупотреблении властью, а также в препятствовании расследованию Конгресса. Обвинителями выступят семь членов Палаты представителей США, среди которых председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф и председатель юридического комитета Джерри Надлер.
Ранее "Комментарии" писали, что 16 января в Сенате США официально начали рассмотрение процесса об импичменте Трампа.

Кроме того, Палата представителей Конгресса США обнародовала доказательства в деле об импичменте президента Дональда Трампа, которые были предоставлены бизнесменом Львом Парнасом, который ранее был партнером адвоката Трампа Рудольфа Джулиани. Предоставленная Парнасом переписка, в частности, подтверждает информацию о слежке за бывшим послом США в Украине Мари Йованович. 


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Источник: https://www.interfax.ru/world/692124
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