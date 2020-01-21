В Сенате США начался процесс импичмента Трампа

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В рамках процедуры импичмента президента США Дональда
Трампа в Сенате США начался судебный процесс. Об этом пишет "Интерфакс".
Республиканцы и демократы должны сначала обсудить
резолюцию, согласно которой будет определен регламент, после чего смогут
выступить со вступительной речью.
Разбирательства в суде будут сфокусированы на пунктах
обвинения в злоупотреблении властью, а также в препятствовании расследованию
Конгресса. Обвинителями выступят семь членов Палаты представителей США, среди
которых председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф и
председатель юридического комитета Джерри Надлер.
Ранее "Комментарии" писали, что 16 января в Сенате США официально начали рассмотрение процесса об импичменте Трампа.
Кроме того, Палата представителей Конгресса США обнародовала
доказательства в деле об импичменте президента Дональда Трампа, которые
были предоставлены бизнесменом Львом Парнасом, который ранее был партнером
адвоката Трампа Рудольфа Джулиани. Предоставленная Парнасом переписка, в частности,
подтверждает информацию о слежке за бывшим послом США в Украине Мари Йованович.
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