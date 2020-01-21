В Сенате США начался процесс импичмента Трампа

В рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа в Сенате США начался судебный процесс. Об этом пишет "Интерфакс".



Республиканцы и демократы должны сначала обсудить резолюцию, согласно которой будет определен регламент, после чего смогут выступить со вступительной речью.

Разбирательства в суде будут сфокусированы на пунктах обвинения в злоупотреблении властью, а также в препятствовании расследованию Конгресса. Обвинителями выступят семь членов Палаты представителей США, среди которых председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф и председатель юридического комитета Джерри Надлер.

Ранее "Комментарии" писали, что 16 января в Сенате США официально начали рассмотрение процесса об импичменте Трампа.

Кроме того, Палата представителей Конгресса США обнародовала доказательства в деле об импичменте президента Дональда Трампа, которые были предоставлены бизнесменом Львом Парнасом, который ранее был партнером адвоката Трампа Рудольфа Джулиани. Предоставленная Парнасом переписка, в частности, подтверждает информацию о слежке за бывшим послом США в Украине Мари Йованович.

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