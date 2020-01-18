В Конгрессе США предоставили новые факты в деле об импичменте Трампа

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Палата представителей Конгресса США обнародовала доказательства в деле об импичменте президента Дональда Трампа, которые были предоставлены бизнесменом Львом Парнасом, который ранее был партнером адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, передает CNN.
Предоставленная Парнасом переписка, в частности, подтверждает информацию о слежке за бывшим послом США в Украине Мари Йованович. Согласно скриншотам текстовых сообщений в телефоне Парнаса, абонент с изображением кандидата в конгрессмены от Республиканской партии в штате Коннектикут Роберта Гайда причастен к незаконным действиям.
Так, Гайду был отправлен скриншот с телефона бельгийским номером и официальным фото Йованович.
"Мои контакты (доверенные люди) проверяют. Сообщу вам адрес следующей неделе", - пишет абонент с бельгийским номером, на что Гайд отвечает: "Класс!".
Позже абонент из Бельгии сообщает Гайду, ссылаясь на своих доверенных лиц, что посла все еще нет на месте.
"Они сегодня проверят снова. Это подтверждает, что у нас внутри есть человек", - написал абонент с бельгийским номером.
Позже этот же абонент сообщил Гайду, что у Йованович "были посетители".
Также документы свидетельствуют о контактах Парнаса с помощником сенатора-республиканца Девина Нуньеса Дереком Харви. Они устраивали встречи с украинскими чиновниками в Вашингтоне в отеле Trump International В частности, Парнас рассказал Харви, что в апреле (2019 года) намерен встретиться с бывшим генпрокурором Украины, "которого уволил Байден". Речь идет про Виктора Шокина. Также обсуждались и встречи с тогдашним генпрокурором Юрием Луценко. К слову, и Шокин, и Луценко обсуждали с Джулиани поиск компромата на бывшего вице-президента США, вероятного кандидата на президентских выборах-2020 Джо Байдена.
Как сообщал сайт "Комментарии", 16 января в Сенате США официально начали рассмотрение процесса об импичменте Трампа.
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