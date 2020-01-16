В Сенате США официально начали рассмотрение процесса об импичменте Трампа

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В Сенате США в четверг официально
начали рассматривать дела об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом
пишет CNN.
Все началось после двух с
половиной месяцев расследования давления Трампа на Украину с целью
расследования его политического соперника Джо Байдена в 2020 году, а также
теории заговора об иностранном вмешательстве в президентские выборы 2016 года.
Комитет по разведке Палаты представителей провел несколько слушаний, на которых были представлены показания многочисленных карьерных дипломатов в поддержку этой идеи, которая также была центральной для анонимной жалобы осведомителя, которая начала расследование в первую очередь.
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