Палата представителей проголосовала за передачу документа об импичменте Трампа в Сенат

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Палата представителей Конгресса США сегодня проголосовала
за то, чтобы официально передать статьи об импичменте в Сенат. Лидер сенатского
большинства Митч Макконнелл заявил, что процесс по импичменту, скорее всего,
начнется во вторник, после праздника Мартина Лютера Кинга-младшего, который
американцы отмечают в понедельник, 20 января. Об этом пишет CNN.
Не совсем ясно, как долго может длиться процесс, нет
никаких ограничений по времени или минимума, и процедуры в основном зависят от
Сената.
Ранее "Комментарии" писали, что комитет США по
разведке в палате представителей получил новые доказательства
по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа для
предоставления Сенату. Об этом сообщает глава комитета Адам Шифф в письме главе
судебного комитета Джерри Надлеру.
"Комитет (по разведке – ред.) продолжает получать и анализировать потенциально значимые доказательства и дополнительно передает их в соответствии с резолюцией палаты №660 в случае необходимости ", - говорится в письме Шиффа.
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