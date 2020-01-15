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Палата представителей проголосовала за передачу документа об импичменте Трампа в Сенат

Сенат на следующей недели может начать рассмотрения документа об импичменте

сегодня, 22:14
Автор:

• Татьяна Веремеева

Палата представителей Конгресса США сегодня проголосовала за то, чтобы официально передать статьи об импичменте в Сенат. Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл заявил, что процесс по импичменту, скорее всего, начнется во вторник, после праздника Мартина Лютера Кинга-младшего, который американцы отмечают в понедельник, 20 января. Об этом пишет CNN.

Не совсем ясно, как долго может длиться процесс, нет никаких ограничений по времени или минимума, и процедуры в основном зависят от Сената.

Ранее "Комментарии" писали, что комитет США по разведке в палате представителей получил новые доказательства по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа для предоставления Сенату. Об этом сообщает глава комитета Адам Шифф в письме главе судебного комитета Джерри Надлеру.

"Комитет (по разведке – ред.) продолжает получать и анализировать потенциально значимые доказательства и дополнительно передает их в соответствии с резолюцией палаты №660 в случае необходимости ", - говорится в письме Шиффа.


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Источник: https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-impeachment-live-01-15-2020/index.html
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