В США заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу

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Комитет США по разведке в палате представителей получил новые
доказательства по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа
для предоставления Сенату. Об этом сообщает глава комитета Адам Шифф в письме
главе судебного комитета Джерри Надлеру.
"Комитет (по разведке – ред.) продолжает получать и анализировать
потенциально значимые доказательства и дополнительно передает их в соответствии
с резолюцией палаты №660 в случае необходимости ", - говорится в письме
Шиффа.
По его словам, на одном из флэш-накопителей хранятся записи звонков, а
на другом – данные, полученные от Льва Парнаса, "имеющие отношение к
делу".
Как сообщает телеканал CNN, палата представителей во вторник рассказала,
что получила новые доказательства по делу об импичменте.
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