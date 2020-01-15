В США заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу

Комитет США по разведке в палате представителей получил новые доказательства по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа для предоставления Сенату. Об этом сообщает глава комитета Адам Шифф в письме главе судебного комитета Джерри Надлеру.

"Комитет (по разведке – ред.) продолжает получать и анализировать потенциально значимые доказательства и дополнительно передает их в соответствии с резолюцией палаты №660 в случае необходимости ", - говорится в письме Шиффа.

По его словам, на одном из флэш-накопителей хранятся записи звонков, а на другом – данные, полученные от Льва Парнаса, "имеющие отношение к делу".

Как сообщает телеканал CNN, палата представителей во вторник рассказала, что получила новые доказательства по делу об импичменте.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Уильям Тейлор также предположил, в какие примерно сроки президент Владимир Зеленский сможет заключить договоренности с Кремлем, что позволит освободить захваченные российскими войсками территории на востоке Украины.

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