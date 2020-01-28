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В Алжире разбился военный самолет: есть погибшие

В Алжире погибли двое пилотов

сегодня, 03:15
Автор:

• Ольга Чародий

В алжирской провинции Уум-эль-Буаги разбился учебный самолет,  двое пилотов погибли. Об этом пишет  Reuters.

По  информации издания, речь идет об истребителе Су-30 российского производства. На данный момент неизвестна причина поломки самолета, подтверждения причины катастрофы не было.

Как сообщало издание "Комментарии", в  последнее время с самолетами компании Boeing происходят инциденты. Самолету Boeing 767 японской авиакомпании ANA пришлось совершить аварийную посадку в аэропорту вылета. Об этом сообщило агентство Киодо.

Самолет только набрал высоту и ему пришлось вернуться  обратно в аэропорт. По данным агентства, было обнаружено возгорание в правом двигателе. Самолет запросил аварийной посадки в Фукуоке. На борту находилось около  трехсот человек, никто из них не пострадал. На данный момент выясняются все подробности  инцидента.  Напомним, лайнер 737 MAX  потерпел крушение 10 марта этого года в Эфиопии. В результате трагедии погибло 157 человек. После случившегося во всем мире эксплуатацию этой модели Boeing запретили. Именно с этой моделью самолетов произошли катастрофы в Эфиопии и Индонезии. Как сказано в заявлении компании, опубликованном на официальном сайте, Boeing 737 MAX перестанут производить уже в январе.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-algeria-security-military-plane/two-pilots-killed-in-military-trainer-aircraft-crash-in-algeria-idUSKBN1ZQ2KA?il=0
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