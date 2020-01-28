В Алжире разбился военный самолет: есть погибшие

В алжирской провинции Уум-эль-Буаги разбился учебный самолет, двое пилотов погибли. Об этом пишет Reuters.

По информации издания, речь идет об истребителе Су-30 российского производства. На данный момент неизвестна причина поломки самолета, подтверждения причины катастрофы не было.

Как сообщало издание "Комментарии", в последнее время с самолетами компании Boeing происходят инциденты. Самолету Boeing 767 японской авиакомпании ANA пришлось совершить аварийную посадку в аэропорту вылета. Об этом сообщило агентство Киодо.



Самолет только набрал высоту и ему пришлось вернуться обратно в аэропорт. По данным агентства, было обнаружено возгорание в правом двигателе. Самолет запросил аварийной посадки в Фукуоке. На борту находилось около трехсот человек, никто из них не пострадал. На данный момент выясняются все подробности инцидента. Напомним, лайнер 737 MAX потерпел крушение 10 марта этого года в Эфиопии. В результате трагедии погибло 157 человек. После случившегося во всем мире эксплуатацию этой модели Boeing запретили. Именно с этой моделью самолетов произошли катастрофы в Эфиопии и Индонезии. Как сказано в заявлении компании, опубликованном на официальном сайте, Boeing 737 MAX перестанут производить уже в январе.

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