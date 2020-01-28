В Алжире разбился военный самолет: есть погибшие

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8 573,14
ETH/USD
165,11
LTC/USD
55,91
USD/UAH
24,33
EUR/UAH
26,84
RUB/UAH
0.393
В алжирской провинции Уум-эль-Буаги разбился учебный
самолет, двое пилотов погибли. Об этом
пишет Reuters.
По информации издания, речь идет об истребителе Су-30 российского производства. На данный момент неизвестна причина поломки самолета, подтверждения причины катастрофы не было.
Как сообщало издание "Комментарии", в последнее время с самолетами компании Boeing происходят инциденты. Самолету Boeing 767 японской авиакомпании ANA пришлось совершить аварийную посадку в аэропорту вылета. Об этом сообщило агентство Киодо.
Самолет только набрал высоту и ему пришлось вернуться обратно в аэропорт. По данным агентства, было обнаружено возгорание в правом двигателе. Самолет запросил аварийной посадки в Фукуоке. На борту находилось около трехсот человек, никто из них не пострадал. На данный момент выясняются все подробности инцидента.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости