США подтвердили крушение самолета в Афганистане

Командование сил США в Афганистане подтвердило, что в провинции Газни потерпел крушение американский военный самолет. Об этом сообщил в Twitter официальный представитель американского контингента полковник Сонни Леггетт.

"Американский Bombardier E-11A разбился сегодня в провинции Газни в Афганистане. Причина катастрофы выясняется, однако нет никаких признаков того, что самолет сбил противник", − написал Леггетт.

По его словам, позже будет предоставлена дополнительная информация.

"Заявления талибов о том, что еще один самолет потерпел крушение, являются ложными", − подчеркнул военный.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал о главных фактах авиакатастрофы "МАУ" в Иране, известных на данный момент. Также эксперты прокомментировали дальнейший ход событий и развитие расследования трагедии. "В этой ситуации чрезвычайно важным остается сохранение внимания и контроля расследования не только со стороны Украины, но и других государств, прямо или косвенно приобщенных к этому событию", - подчеркнул политолог Максим Джигун.

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