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США подтвердили крушение самолета в Афганистане

Причины катастрофы Bombardier E-11A в Афганистане выясняют

сегодня, 05:00
Автор:

• Ольга Чародий

Командование сил США в Афганистане подтвердило, что в провинции Газни потерпел крушение американский военный самолет. Об этом сообщил в Twitter официальный представитель американского контингента полковник Сонни Леггетт.

"Американский Bombardier E-11A разбился сегодня в провинции Газни в Афганистане. Причина катастрофы выясняется, однако нет никаких признаков того, что самолет сбил противник", − написал Леггетт.

 По его словам, позже будет предоставлена дополнительная информация.

 "Заявления талибов о том, что еще один самолет потерпел крушение, являются ложными", − подчеркнул военный.

 Ранее портал "Комментарии" рассказывал о главных фактах авиакатастрофы "МАУ" в Иране, известных на данный момент. Также эксперты прокомментировали дальнейший ход событий и развитие расследования трагедии. "В этой ситуации чрезвычайно важным остается сохранение внимания и контроля расследования не только со стороны Украины, но и других государств, прямо или косвенно приобщенных к этому событию", - подчеркнул политолог Максим Джигун.


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Источник: https://twitter.com/USFOR_A/status/1221854389805158400
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