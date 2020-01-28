США подтвердили крушение самолета в Афганистане

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Командование сил США в Афганистане подтвердило, что в
провинции Газни потерпел крушение американский военный самолет. Об этом сообщил
в Twitter официальный представитель американского контингента полковник Сонни
Леггетт.
"Американский Bombardier E-11A разбился сегодня в провинции Газни в Афганистане. Причина катастрофы выясняется, однако нет никаких признаков того, что самолет сбил противник", − написал Леггетт.
По его словам, позже будет предоставлена дополнительная информация.
"Заявления талибов о том, что еще один самолет потерпел крушение, являются ложными", − подчеркнул военный.
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