В Сирии 40 тысяч человек за сутки покинули свои дома

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Свои дома в Идлибе, Сирия, за сутки покинуло почти 40 тысяч
человек, сообщает агентство "Анадолу".
Так, за последние 24 часа 39 377 сирийцам пришлось
оставить свои жилища в районах боевых действий на северо-западе Сирии. Всего с
начала ноября из-под обстрелов на северо-западе страны спаслись бегством более
540 тысяч человек. Сообщается, что жители массово оставляют территорию из-за продолжающихся
обстрелов и авиаударов армии Асада и российской авиации. Чаще всего люди
убегают из зоны деэскалации в населенные пункты на границе с Турцией, где более
безопасная обстановка. В сообщении говорится, что тысячи вынужденных
переселенцев нуждаются в палатках, одеялах и спальных мешках.
Отметим, что по данным Управления Верховного комиссара
ООН по делам беженцев, за годы конфликта в Сирии 6,6 млн человек стали вынужденными
переселенцами, 5,6 млн - беженцами.
Ранее портал "Комментарии" писал, что в результате авиаударов авиации России в Сирии погибли 40
человек. Всего же с начала объявления последнего перемирия в Сирии, которое началось 9 января,
погибли по меньшей мере 20 гражданских жителей и еще 70 получили ранения.
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