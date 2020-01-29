В Сирии 40 тысяч человек за сутки покинули свои дома

Свои дома в Идлибе, Сирия, за сутки покинуло почти 40 тысяч человек, сообщает агентство "Анадолу".

Так, за последние 24 часа 39 377 сирийцам пришлось оставить свои жилища в районах боевых действий на северо-западе Сирии. Всего с начала ноября из-под обстрелов на северо-западе страны спаслись бегством более 540 тысяч человек. Сообщается, что жители массово оставляют территорию из-за продолжающихся обстрелов и авиаударов армии Асада и российской авиации. Чаще всего люди убегают из зоны деэскалации в населенные пункты на границе с Турцией, где более безопасная обстановка. В сообщении говорится, что тысячи вынужденных переселенцев нуждаются в палатках, одеялах и спальных мешках.

Отметим, что по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за годы конфликта в Сирии 6,6 млн человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 млн - беженцами.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в результате авиаударов авиации России в Сирии погибли 40 человек. Всего же с начала объявления последнего перемирия в Сирии, которое началось 9 января, погибли по меньшей мере 20 гражданских жителей и еще 70 получили ранения.

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