За кризис в Ливии отвечает Франция, - Турция

В дестабилизации, которая происходит в разных городах Ливии виновата Франция. Об этом заявил официальный представитель турецкого МИД Хами Аксой, сообщает AFP.

"Основная ответственность за все проблемы в Ливии, начавшиеся после кризиса 2011 года, лежит на Франции", − указал Аксой.

По его словам, французские власти помогают "командующему Ливийской национальной армией генералу Халифе Хафтару в обмен на контроль над природными ресурсами Ливии".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что тот нарушил обещание, данное на конференции в Берлине, направив корабли с сирийскими наемниками в Ливию.

Как сообщали "Комментарии", Ливия временно остановила отгрузку нефти в двух из трех крупнейших нефтяных портов страны. Причиной называют вооружённые столкновений, прокатившиеся в некоторых регионах страны. Работники самого большого нефтяного терминала Ливии в Эс-Сидере эвакуированы. В порту Рас-Лануф, третьем по величине в стране, горит как минимум один резервуар для хранения топлива





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!