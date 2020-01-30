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За кризис в Ливии отвечает Франция, - Турция

В Ливии уже не первый год царит двоевластие

сегодня, 05:15
Автор:

• Ольга Чародий

В дестабилизации, которая происходит в разных городах Ливии виновата Франция. Об этом заявил официальный представитель турецкого МИД Хами Аксой, сообщает AFP.

 "Основная ответственность за все проблемы в Ливии, начавшиеся после кризиса 2011 года, лежит на Франции", − указал Аксой.

 По его словам, французские власти помогают  "командующему Ливийской национальной армией генералу Халифе Хафтару в обмен на контроль над природными ресурсами Ливии".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что тот нарушил обещание, данное на конференции в Берлине, направив корабли с сирийскими наемниками в Ливию.

Как сообщали "Комментарии", Ливия временно остановила отгрузку нефти в двух из трех крупнейших нефтяных портов страны. Причиной называют вооружённые столкновений, прокатившиеся в некоторых регионах страны. Работники самого большого нефтяного терминала Ливии в Эс-Сидере эвакуированы. В порту Рас-Лануф, третьем по величине в стране, горит как минимум один резервуар для хранения топлива


 

 


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Источник: https://www.yahoo.com/news/turkey-says-france-blame-libya-instability-211149641.html
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