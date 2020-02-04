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Турция в Сирии обстреляла силы Асада: есть погибшие среди военных

Турция в Сирии обстреляла силы Асада

сегодня, 05:20
Автор:

• Ольга Чародий

Турция в Сирии обстреляла силы Асада: есть погибшие среди военных

Турция в Сирии обстреляла силы Башара Асада, в результате чего погибли более десяти сирийских военных. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что данные о погибших обнародовали в Сирийском центре мониторинга соблюдения прав человека 3 февраля.

По информации центра центре мониторинга соблюдения прав человека, кроме погибших, среди военных много раненых. Так, по информации наблюдателей, погибли гражданские лица от авиа ударов, которые совершили, предположительно, российские самолеты.

На данный момент Дамаск официально пока не подтвердил гибель своих военных.

 Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Франции выразил обеспокоенность происходящим в Сирии, а также позицией в этом вопросе США, посчитав, что это может создать благоприятные условия для возрождения террористической праворадикальной группировки ИГИЛ в самой Сирии, и в Ираке.

"Это разрушительно для нашей безопасности из-за неизбежного возрождения Исламского государства в северо-восточной Сирии и, возможно, также в северо-западном Ираке, и, следовательно, дестабилизации правительства, которое в этом не нуждается", - заявил глава французского правительства Эдуард Филипп.


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