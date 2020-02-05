Иран пообещал поддержку палестинским боевикам

Тегеран станет помогать палестинским вооруженным формированиям. Об этом заявил духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В своем выступлении он подверг критике американский план по урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

"Палестинские военизированные организации поднимутся и будут сопротивляться. К счастью, это сопротивление в западной части Азии не ограничивается палестинцами, а затрагивает широкую область, и оно ежедневно растет. Иран считает своим долгом поддерживать палестинские группы и поможет им, как сможет", - заявил иранский лидер.

Хаменеи также уверен в провале плана США. Судьбы палестинцев не должны решаться у них за спиной. В избрании правительства должны участвовать все выходцы из Палестины, кроме иммигрантов, считает аятолла.

Как сообщал портал "Комментарии", после того как американский президент Дональд Трамп озвучил представленную миру "сделку века" по ближневосточному урегулированию, в Секторе Газа и в Иерусалиме начались протесты.

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