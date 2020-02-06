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Израильская армия обстреляла Сирию с воздуха

В результате обстрела Израиля в районе Дамаска погибло 23 человека

сегодня, 19:58
Автор:

• Екатерина Белоброва

Израильская армия обстреляла Сирию с воздуха

Сегодня израильские истребители нанесли ракетный удар по Сирии в окрестностях Дамаска. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на ближневосточные СМИ.

В результате воздушной атаки были убиты как минимум 23 человека. В то же время сирийские государственные СМИ заявили, что воздушная защита сбила большинство израильских ракет, ранены только 8 военных.

Известно также, что  первая атака была направлена на военные позиции в окрестностях Дамаска. Через 30 минут были атакованы окрестности провинций Дара, Эль-Кунейтра и Риф-Дамаск. Также были атакованы Голанские высоты, где базируются ополченцы, поддерживаемые Ираном.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в прошлом месяце жилой район Сирии был также обстрелян с воздуха, в результате чего погибли шестеро человек.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/izrail-nanes-raketnyy-udar-prigorodu-damaska-1581005183.html
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