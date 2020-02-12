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В Багдаде выпал снег: это второй случай за последних 100 лет

Последний раз снег накрывал Ирак 12 лет назад

сегодня, 21:28
Автор:

• Екатерина Белоброва

В Багдаде выпал снег: это второй случай за последних 100 лет

В Багдаде и нескольких других городах Ирака выпал снег, что является исключительно редким явлением для ближневосточной страны с сухим и жарким климатом. Об этом передает ВВС Украина.

Впрочем отмечается, что для горных, северных районах Ирака снег выпадает часто. Однако для Багдада и жарких южных городов страны, таких, как Карбала, - это необычное погодное явление. Последний раз снег здесь выпадал 12 лет назад и это был первый случай за 100 лет.

Но иракцы восприняли такую смену погоды с радостью, они спешат играть в снежки и делать селфи, ведь снежные покровы здесь долго не пролежат.

Напомним. ранее портал "Комментарии" сообщал о еще об одном диковинном явлении как старожил из Японии, которому исполнилось 112 лет и он попал в Книгу рекордов Гиннесса

Долгожитель родился 5 марта 1907 года. В торжественной обстановке ему вручили сертификат, подтверждающий его титул представители организации по рекордам.

Отметим, что предыдущий обладатель титула тоже был японцем — он скончался в январе прошлого года в возрасте 113 лет. Всего же в Японии проживает более 70 тыс. человек в возрасте старше века.


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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-51474069?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
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