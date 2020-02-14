"Разбитые сердца в Пакистане": невеста на свадьбе выяснила, что жених уже женат

В Пакистане разъяренные родственники невесты выгнали со свадьбы жениха после того, как на праздник явилась его первая жена, о которой он не рассказывал новой избраннице. О драматическом конфузе сообщает ВВС.

Инцидент произошел в городе Карачи, где местный житель Асиф Рафик Сиддики намеревался сыграть свадьбу, но его планы сорвала его жена, которая внезапно появилась на мероприятии. Женщина сообщила невесте и ее родственникам, что Сиддики уже женат на двух женщинах и собирается вступить в третий по счету брак.

Многоженство разрешено в Пакистане законом, но мужчина обязан получить согласие на брак у своих предыдущих жен, прежде чем снова жениться.

Свадебная церемония в Карачи оказалась в эпицентре скандала, а жених был с позором выгнан.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, какие именно вопросы с партнером стоит обсудить заранее, чтобы после вступления в брак не оказаться в патовой ситуации.

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