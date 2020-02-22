Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Идлибе

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин провели телефонные переговоры по напряжению в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Anadolu.

Глава Турции заявил Путину, что наступление сил режима Асада и гуманитарный кризис в провинции следует немедленно остановить.

Также Эрдоган и Путин выразили приверженность всем достигнутым ранее договоренностям по Сирии.

Пресс-служба Кремля пока не обнародовала свое сообщение о результатах переговоров.

Напомним, что ранее портал "Комментарии" сообщал, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануель Макрон призвали российского президента Владимира Путина немедленно прекратить атаки в Идлибе, где сегодня обострилось противостояние действующему режиму Башара Асада. Известно, что такие требования выдвинули лидеры стран Евросоюза во время инициированного ими телефонного звонка в Кремль. Также Меркель и Макрон заявили о готовности личной встречи с Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы найти политическое решения конфликта в регионе. Отметим, что российские регулярные формирования военных присоединились к жесткому противостоянию Турции режиму Асада в Сирии.

Войска Турции и подразделения сирийской оппозиции начали наступление на юго-востоке сирийской провинции Идлиб против армии Сирии. "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ сообщает, что Турция предоставляет сирийской оппозиции артиллерийскую поддержку. Антиправительственные сирийские силы после боев захватили населенный пункт Найраб. Он находится в 10 километрах от столицы провинции, города Идлиб.





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