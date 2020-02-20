Макрон и Меркель призвали Путина прекратить атаки в сирийском Идлибе

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануель Макрон призвали российского президента Владимира Путина немедленно прекратить атаки в Идлибе, где сегодня обострилось противостояние действующему режиму Башара Асада. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

Известно, что такие требования выдвинули лидеры стран Евросоюза во время инициированного ими телефонного звонка в Кремль.

Также Меркель и Макрон заявили о готовности личной встречи с Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы найти политическое решения конфликта в регионе.

Отметим, что российские регулярные формирования военных присоединились к жесткому противостоянию Турции режиму Асада в Сирии.

Напомним, что ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Вадим Пристайко выступил в ООН с напоминанием о том, что Россия продолжает укреплять свои военные позиции в Крыму, что нарушает права украинских граждан, проживающих на аннексированном полуострове.

"Оккупационное государство нарушает права человека и основные свободы прежними темпами. Многочисленные резолюции Генассамблеи ООН осудили практику дискриминации в отношении жителей Крыма, включая крымских татар, а также украинцев и лиц, которые относятся к другим этническим и религиозным группам", - заключил министр внешнеполитического ведомства.





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