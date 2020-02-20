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Макрон и Меркель призвали Путина прекратить атаки в сирийском Идлибе

Лидеры трех государств - Франции, Германии и России - провели экстренный разговор по телефону в связи с эскалацией в Сирии

20 февраля 2020, 22:40
Автор:

• Екатерина Белоброва

Макрон и Меркель призвали Путина прекратить атаки в сирийском Идлибе

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануель Макрон призвали российского президента Владимира Путина немедленно прекратить атаки в Идлибе, где сегодня обострилось противостояние действующему режиму Башара Асада. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

Известно, что такие требования выдвинули лидеры стран Евросоюза во время инициированного ими телефонного звонка в Кремль. 

Также Меркель и Макрон заявили о готовности личной встречи с Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы найти политическое решения конфликта в регионе.

Отметим, что российские регулярные формирования военных присоединились к жесткому противостоянию Турции режиму Асада в Сирии.

Напомним, что ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Вадим Пристайко выступил в ООН с напоминанием о том, что Россия продолжает укреплять свои военные позиции в Крыму, что нарушает права украинских граждан, проживающих на аннексированном полуострове.

ккупационное государство нарушает права человека и основные свободы прежними темпами. Многочисленные резолюции Генассамблеи ООН осудили практику дискриминации в отношении жителей Крыма, включая крымских татар, а также украинцев и лиц, которые относятся к другим этническим и религиозным группам", - заключил министр внешнеполитического ведомства.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/merkel-makron-prizvali-putina-prekratit-ataki-1582230773.html
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