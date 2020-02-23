Землетрясение на границе Ирана и Турции: есть жертвы

Жертвами землетрясения на ирано-турецкой границе стало 9 человек, а еще 37 были ранены. Об этом передает Анадолу.

Сегодня в Иране в городе Хой произошло землетрясение, из-за которого в турецкой провинции Ван погибли девять жителей. Среди 37 травмированных состояние девяти - критическое. Магнитуда подземных толчков достигала 5,9. Наиболее пострадали турецкая территория в населенных пунктах Кашкол, Гювенлик, Геленлер и Озпынар района Башкале. Добавим, что спасатели не прекращают поисковую работу, поскольку под завалами все еще находятся люди. Кроме того, после землетрясения на границе Турции и Ирана зафиксировано 24 афтершока.





Напомним, недавно в стране уже наблюдали мощное землетрясение: Турцию неслабо потрясло в конце января. Так, сильное землетрясение магнитудой от 6,5 до 6,8 охватило район между городами Кыркагач и Акхисар провинции Маниса. Тогда жертвами бедствия стали 20 человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Восточной Румынии зафиксировали сильное землетрясение, которое также ощущалось в Болгарии, Украине и Молдове.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!