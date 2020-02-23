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Землетрясение на границе Ирана и Турции: есть жертвы

Мощные толчки зафиксировали на границе Турции и Ирана, уже известно о девяти погибших

сегодня, 16:41
Автор:

• Таисия Ерохина

Землетрясение на границе Ирана и Турции: есть жертвы

Жертвами землетрясения на ирано-турецкой границе стало 9 человек, а еще 37 были ранены. Об этом передает Анадолу.

Сегодня в Иране в городе Хой произошло землетрясение, из-за которого в турецкой провинции Ван погибли девять жителей. Среди 37 травмированных состояние девяти - критическое. Магнитуда подземных толчков достигала 5,9. Наиболее пострадали турецкая территория в населенных пунктах Кашкол, Гювенлик, Геленлер и Озпынар района Башкале. Добавим, что спасатели не прекращают поисковую работу, поскольку под завалами все еще находятся люди. Кроме того, после землетрясения на границе Турции и Ирана зафиксировано 24 афтершока.


Напомним, недавно в стране уже наблюдали мощное землетрясение: Турцию неслабо потрясло в конце января. Так, сильное землетрясение магнитудой от 6,5 до 6,8 охватило район между городами Кыркагач и Акхисар провинции Маниса. Тогда жертвами бедствия стали 20 человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Восточной Румынии зафиксировали сильное землетрясение, которое также ощущалось в Болгарии, Украине и Молдове.


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Источник: https://www.aa.com.tr/ru/%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0
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