Язык

Українська

Русский

Coinspot 28.02.2020

BTC/USD

8828.32

ETH/USD

229.95

LTC/USD

61.94

НБУ 28.02.2020

USD/UAH

24.57

EUR/UAH

26.89

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Ближний Восток Турция будет способствовать потоку сирийских беженцев в Европу
НОВОСТИ Все новости

Турция будет способствовать потоку сирийских беженцев в Европу

Турция отреагировала на атаку со стороны России

сегодня, 01:27
Автор:

• Татьяна Веремеева

Турция будет способствовать потоку сирийских беженцев в Европу

После атаки российской авиацией турецких военных в Сирии Турция заявила, что больше не будет препятствовать доступу сирийских беженцев в Европу.

Сообщается, что в результате авиаудара правительственных войск Сирии по Северо-Западному району Идлиба погибли 22 турецких военнослужащих, еще несколько получили ранения, сообщил в пятницу утром местный губернатор в юго-восточной провинции Хатай, передает Reuters.

В преддверии предстоящего прибытия беженцев из Идлиба турецкой полиции, береговой охране и сотрудникам пограничной службы было приказано прекратить работу на сухопутных и морских пунктах пропуска беженцев, сообщил турецкий чиновник

Турция принимает около 3,7 млн сирийских беженцев. В соответствии с соглашением, согласованным в 2016 году, Европейский Союз предоставил миллиарды евро в качестве помощи в обмен на согласие Анкары остановить приток мигрантов в Европу.

Ранее "Комментарии" писали, что Турция подтвердила авиаудар по своим военным в сирийской провинции Идлиб. После этого турецкая сторона перебросила военных через границу для проведения чрезвычайных процедур.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://uk.reuters.com/article/uk-syria-security/turkey-with-more-dead-troops-wont-stop-syrian-refugees-reaching-europe-official-idUKKCN20L37H?il=0
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...