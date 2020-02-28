Турция будет способствовать потоку сирийских беженцев в Европу

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После атаки российской авиацией турецких военных в Сирии Турция заявила, что больше не будет препятствовать доступу сирийских беженцев в Европу.
Сообщается, что в результате авиаудара правительственных войск Сирии по Северо-Западному району Идлиба погибли 22 турецких военнослужащих, еще несколько получили ранения, сообщил в пятницу утром местный губернатор в юго-восточной провинции Хатай, передает Reuters.
В преддверии предстоящего прибытия беженцев из Идлиба турецкой полиции, береговой охране и сотрудникам пограничной службы было приказано прекратить работу на сухопутных и морских пунктах пропуска беженцев, сообщил турецкий чиновник
Турция принимает около 3,7 млн сирийских беженцев. В соответствии с соглашением, согласованным в 2016 году, Европейский Союз предоставил миллиарды евро в качестве помощи в обмен на согласие Анкары остановить приток мигрантов в Европу.
Ранее "Комментарии" писали, что Турция подтвердила авиаудар по своим военным в сирийской провинции Идлиб. После этого турецкая сторона перебросила военных через границу для проведения чрезвычайных процедур.
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