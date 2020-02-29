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Коронавирус в Иране: США ослабили санкции против Тегерана

США призвали Иран полностью сотрудничать с международными организациями

сегодня, 08:47
Автор:

• Мария Чиренко

Коронавирус в Иране: США ослабили санкции против Тегерана

США решили ослабить санкции против Ирана в связи с распространением в стране коронавируса. Об этом заявил государственный секретарь Майк Помпео, передает "Укринформ".

"США вводят значительные исключения из санкций против коммерческого экспорта в Иран продуктов питания, лекарств, медицинских изделий и сельскохозяйственной продукции", - сказал Помпео.

По словам госсекретаря, Штаты будут продолжать взаимодействие со странами Ближнего Востока в вопросе преодоления вспышки коронавируса.

"США призывают Иран в полной мере и прозрачно сотрудничать с международными организациями помощи и здравоохранения", - подчеркнул Помпео, добавив, что поддержка иранского народа останется одним из приоритетов США.

Отметим, вспышка коронавируса в Иране является самой масштабной среди стран Ближнего Востока. Среди заразившихся есть и представители власти — вице-президент, замминистра здравоохранения и депутаты парламента.

Как сообщал сайт "Комментарии", 27 февраля бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи скончался от коронавируса COVID-19. 


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Источник: https://www.ukrinform.ru/rubric-world/2886709-ssa-vveli-isklucenia-v-sankciah-protiv-irana-izza-koronavirusa.html
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