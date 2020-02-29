Коронавирус в Иране: США ослабили санкции против Тегерана

США решили ослабить санкции против Ирана в связи с распространением в стране коронавируса. Об этом заявил государственный секретарь Майк Помпео, передает "Укринформ".



"США вводят значительные исключения из санкций против коммерческого экспорта в Иран продуктов питания, лекарств, медицинских изделий и сельскохозяйственной продукции", - сказал Помпео.



По словам госсекретаря, Штаты будут продолжать взаимодействие со странами Ближнего Востока в вопросе преодоления вспышки коронавируса.



"США призывают Иран в полной мере и прозрачно сотрудничать с международными организациями помощи и здравоохранения", - подчеркнул Помпео, добавив, что поддержка иранского народа останется одним из приоритетов США.



Отметим, вспышка коронавируса в Иране является самой масштабной среди стран Ближнего Востока. Среди заразившихся есть и представители власти — вице-президент, замминистра здравоохранения и депутаты парламента.



Как сообщал сайт "Комментарии", 27 февраля бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи скончался от коронавируса COVID-19.



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