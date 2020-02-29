В Иране активисты сожгли клинику, в которую хотели доставить пациентов с коронавирусом

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Иранские граждане, которых напугало сообщение, что в клинику доставят пациентов с коронавирусом, подожгли клинику, в которой их могли разместить. Инцидент произошел в городе Бендер-Аббас накануне вечером.
Ранее в соцсетях распространили информацию о том, что в Бендер-Аббас доставят пациентов с коронавирусом из другого иранского города — Кум, в котором и начался процесс распространения вируса по стране. Местные СМИ отмечают, что это разозлило часть жителей, которые решились на радикальные меры — активисты устроили поджог медицинского центра. Позднее представители местной власти опровергли сообщения о перевозке инфицированных.
Как сообщал портал "Комментарии", граждане Украины, которые находятся в китайском Ухане, где зафиксирована вспышка коронавируса, могут быть эвакуированы в страны Европы.
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