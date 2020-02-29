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Главная Новости Мир Ближний Восток В Иране активисты сожгли клинику, в которую хотели доставить пациентов с коронавирусом
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В Иране активисты сожгли клинику, в которую хотели доставить пациентов с коронавирусом

Сообщения о перевозке больных оказалось ложным

сегодня, 19:09
Автор:

• Сергей Медведев

В Иране активисты сожгли клинику, в которую хотели доставить пациентов с коронавирусом

Иранские граждане, которых напугало сообщение, что в клинику доставят пациентов с коронавирусом, подожгли клинику, в которой их могли разместить. Инцидент произошел в городе Бендер-Аббас накануне вечером.

 Ранее в соцсетях распространили информацию о том, что в Бендер-Аббас доставят пациентов с коронавирусом из другого иранского города — Кум, в котором и начался процесс распространения вируса по стране. Местные СМИ отмечают, что это разозлило часть жителей, которые решились на радикальные меры — активисты устроили поджог медицинского центра. Позднее представители местной власти опровергли сообщения о перевозке инфицированных.

Как сообщал портал "Комментарии", граждане Украины, которые находятся в китайском Ухане, где зафиксирована вспышка коронавируса, могут быть эвакуированы в страны Европы.


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1855209-v-irani-pidpalili-likarnyu-kudi-mogli-dostaviti-khvorikh-koronavirusom
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