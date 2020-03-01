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Сирийский конфликт: Дамаск закрыл небо над Идлибом

Сирийские военные пообещали сбивать все воздушные цели

сегодня, 15:35 724
Автор:

• Сергей Медведев

Сирийский конфликт: Дамаск закрыл небо над Идлибом

Сирийские власти объявили о том, что закрывают полеты над провинцией Идлиб. Арабская армия закрыла все воздушное пространство над северо-западными областями страны. Об этом сообщило информационное агентство САНА.

"Воздушное пространство над северо-западом Сирии закрыто для авиасообщения и беспилотников, особенно это касается провинции Идлиб", - говорится в сообщении агентства.

В сообщении также уточняется, что военные пообещали считать любую воздушную цель враждебной и, соответственно, она будет сбита. Напомним, что ранее в Идлибе сирийские войска сбили турецкий военный самолет.

Как сообщал портал "Комментарии", турецкие власти отчитались о массированных атаках по целям в Сирии. С помощью авиации и артиллерии турецким военным удалось поразить более 200 целей армии Сирии.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/644198.html
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