Сирийский конфликт: Дамаск закрыл небо над Идлибом

Сирийские власти объявили о том, что закрывают полеты над провинцией Идлиб. Арабская армия закрыла все воздушное пространство над северо-западными областями страны. Об этом сообщило информационное агентство САНА.

"Воздушное пространство над северо-западом Сирии закрыто для авиасообщения и беспилотников, особенно это касается провинции Идлиб", - говорится в сообщении агентства.

В сообщении также уточняется, что военные пообещали считать любую воздушную цель враждебной и, соответственно, она будет сбита. Напомним, что ранее в Идлибе сирийские войска сбили турецкий военный самолет.

Как сообщал портал "Комментарии", турецкие власти отчитались о массированных атаках по целям в Сирии. С помощью авиации и артиллерии турецким военным удалось поразить более 200 целей армии Сирии.

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