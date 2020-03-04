"Вы все врете": Иран отказался от американской помощи

Власти Ирана отвергли предложение США о помощи в борьбе с распространении китайского коронавируса. С соответствующим заявлением выступил президент страны Хасан Рухани.

Иранский лидер в резкой форме отметил неискренность властей США, когда они делают заявления о желании помочь иранскому народу.

"Наши граждане хорошо знают, что вы врете, что вы говорите неправду", - сказал Рухани на заседании кабинета министров.

Рухани также добавил, что первое, что должны сделать в США так это отменить санкции на лекарства.

Напомним, что ранее президент Дональд Трамп предложил помощь Ирану. Тогда американский лидер сообщил, что для получения помощи Ирану достаточно только "попросить". Тем временем на данный момент количество заболевших в Иране увеличилось на 586 человек за сутки, 15 из них скончались.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее иранские граждане, которых напугало сообщение, что в клинику доставят пациентов с коронавирусом, подожгли клинику, в которой их могли разместить.

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