Язык

Українська

Русский

Coinspot 04.03.2020

BTC/USD

8756.01

ETH/USD

224.04

LTC/USD

60.36

НБУ 04.03.2020

USD/UAH

24.94

EUR/UAH

27.78

RUB/UAH

0.38

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Ближний Восток "Вы все врете": Иран отказался от американской помощи
НОВОСТИ Все новости

"Вы все врете": Иран отказался от американской помощи

Президент Ирана обвинил власти США во лжи

сегодня, 15:45
Автор:

• Сергей Медведев

"Вы все врете": Иран отказался от американской помощи

Власти Ирана отвергли предложение США о помощи в борьбе с распространении китайского коронавируса. С соответствующим заявлением выступил президент страны Хасан Рухани.

Иранский лидер в резкой форме отметил неискренность властей США, когда они делают заявления о желании помочь иранскому народу.

"Наши граждане хорошо знают, что вы врете, что вы говорите неправду", - сказал Рухани на заседании кабинета министров.

Рухани также добавил, что первое, что должны сделать в США так это отменить санкции на лекарства.

Напомним, что ранее президент Дональд Трамп предложил  помощь Ирану. Тогда американский лидер сообщил, что для получения помощи Ирану достаточно только "попросить". Тем временем на данный момент количество заболевших в Иране увеличилось на 586 человек за сутки, 15 из них скончались.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее иранские граждане, которых напугало сообщение, что в клинику доставят пациентов с коронавирусом, подожгли клинику, в которой их могли разместить.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://interfax.com.ua/news/general/644894.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...