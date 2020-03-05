Россия ударила по лагерю беженцев в Сирии: 16 погибших, десятки раненых

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В Сирии российские военные разбомбили городок беженцев, сообщает турецкое госагентство Anadolu.
Так, в ночь на 5 марта военно-космические силы РФ совершили авиаудар в направлении населенного пункта Марратмысрин (в районе Идлиба), где находится много беженцев. На данный момент известно о 16 погибших, кроме того, 18 человек получили ранения и травмы.
Как рассказал сириец Халил Мухаммед, на ферме он прятался вместе со своими родными, тогда как около 02:30 произошел авиаудар. Мужчине из-под завалов выбраться удалось, с посторонней помощью удалось вытащить оттуда и его отца. Но все еще не смогли помочь еще троим близким сирийца. Более того, когда после первой бомбежки люди начали расчищать завалы и пытаться помочь другим, последовал еще один авиаудар. Отец сирийца получил ранение. Сообщается, что под завалами птицефермы все еще остаются люди. В Управлении гражданской обороны ("Белые каски") Сирии подтвердили, что ударов было два.
Добавим, что большинство людей бежали сюда из южной части Идлиба и запада Хамы в надежде укрыться от военных действий.
Ранее "Комментарии" сообщали, что Турция сбила военный самолет в Сирии.
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