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Россия ударила по лагерю беженцев в Сирии: 16 погибших, десятки раненых

Российская авиация открыла огонь по гражданским жителям в Сирии

сегодня, 18:06
Автор:

• Таисия Ерохина

Россия ударила по лагерю беженцев в Сирии: 16 погибших, десятки раненых

В Сирии российские военные разбомбили городок беженцев, сообщает турецкое госагентство Anadolu.


Так, в ночь на 5 марта военно-космические силы РФ совершили авиаудар в направлении населенного пункта Марратмысрин (в районе Идлиба), где находится много беженцев. На данный момент известно о 16 погибших, кроме того, 18 человек получили ранения и травмы.

Как рассказал сириец Халил Мухаммед, на ферме он прятался вместе со своими родными, тогда как около 02:30 произошел авиаудар. Мужчине из-под завалов выбраться удалось, с посторонней помощью удалось вытащить оттуда и его отца. Но все еще не смогли помочь еще троим близким сирийца. Более того, когда после первой бомбежки люди начали расчищать завалы и пытаться помочь другим, последовал еще один авиаудар. Отец сирийца получил ранение. Сообщается, что под завалами птицефермы все еще остаются люди. В Управлении гражданской обороны ("Белые каски") Сирии подтвердили, что ударов было два.

Добавим, что большинство людей бежали сюда из южной части Идлиба и запада Хамы в надежде укрыться от военных действий.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Турция сбила военный самолет в Сирии.


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Источник: https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BC%D0%B8%D1%80/%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D0%B2-%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82%D
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