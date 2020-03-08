Члены королевской семьи Саудовской Аравии оказались за решеткой

Трое высокопоставленных членов королевской семьи Саудовской Аравии, включая брата короля, были арестованы по необъяснимым причинам. Двое мужчин были одними из самых влиятельных фигур королевства. Задержания воспринимаются, как попытки наследного принца Мухаммеда бен Салмана усилить свои позиции.

В 2017 году десятки саудовских королевских деятелей, министров и бизнесменов были заключены в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде после того, как наследный принц приказал арестовать их. Мухаммед бен Салман весьма противоречивая фигура. Он считается де-факто правителем королевства после того, как его отец назвал его наследным принцем в 2016 году.

Информация о задержаниях была впервые обнародована газетой Wall Street Journal, в которой говорилось, что они произошли рано утром в пятницу. Трое арестованных - младший брат короля принц Ахмед бин Абдулазиз, бывший наследный принц Мухаммед бен Наиф и королевский кузен принц Наваф бин Наиф.

Мухаммед бен Найеф был министром внутренних дел до тех пор, пока он не был отстранен от должности и помещен под домашний арест Мохаммедом бен Салманом в 2017 году. Сотрудники американской разведки считали его близким и надежным партнером.

78-летний принц Ахмед бин Абдулазиз - единственный оставшийся в живых родной брат короля. В 2018 году он сделал комментарии, считающиеся критическими по отношению к наследному принцу, но позже сказал, что его неправильно истолковали. Оба мужчины считаются потенциальными соперниками 34-летнего наследного принца на пути к абсолютной власти.

Как сообщало издание "Комментарии", Саудовская Аравия не будет пускать туристов в Мекку и Медину.

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