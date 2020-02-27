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Коронавирус и религия: Саудовская Аравия не будет пускать туристов в Мекку и Медину

В Саудовской Аравии заверили, что закрытие Мекки и Медины является временной мерой

сегодня, 16:25
Автор:

• Мария Чиренко

Коронавирус и религия: Саудовская Аравия не будет пускать туристов в Мекку и Медину

Власти Саудовской Аравии закрыли для посещения иностранными гражданами городов Мекка и Медина, которые являются местами паломничества всех мусульман. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Королевства.

"Мы просим Бога Всемогущего лишить все человечество от всякого вреда", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Также запрещен въезд туристам из стран, где вспышка коронавируса носит опасный характер. В частности, это касается Китая, Ирана, Южной Кореи, Италии и др. 

Саудовские власти добавили, что данные меры носят временный характер.

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Стоит отметить, что главные для всех мусульман города впервые в истории закрывают для въезда.

Как сообщал сайт "Комментарии", согласно данным Всемирной организации здравоохранения, переносчиками коронавируса могут быть домашние животные.

В США грозят введением карантина из-за распространения коронавируса. Центры по профилактике и контролю заболеваний вирусными инфекциями заявили о необходимости граждан США и туристов приготовиться к распространению коронавируса на территории страны


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