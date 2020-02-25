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В США грозят введением карантина из-за распространения коронавируса

Распространение коронавируса за пределами Китая вызывает у властей США реальную тревогу

сегодня, 22:58
Автор:

• Екатерина Белоброва

В США грозят введением карантина из-за распространения коронавируса

Американские центры по профилактике и контролю заболеваний вирусными инфекциями заявили о необходимости граждан США и туристов приготовиться к распространению коронавируса на территории страны, что приведет к соответствующим мерам по карантину. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на западные издания.

Причинами такого заявления стали данные о резком распространении случаев заражения коронавирусом за пределами Китая.

"Данные за прошедшую неделю о распространении в других странах повысили наш уровень озабоченности и ожидания возможного распространения вируса здесь", - сказала глава отдела респираторных заболеваний CDC Нэнси Мессонье.

При этом министр здравоохранения США Алекс Азар призвал Сенат одобрить финансирование в размере 2,5 млрд долларов на борьбу со вспышкой коронавируса.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что подобное обращение в Конгресс сделал и Белый Дом: цель - разработать лекарство, способное локализовать и уничтожить вирус Covid-19.

Американские центры по профилактике и контролю заболеваний вирусными инфекциями заявили о необходимости граждан США и туристов приготовиться к распространению коронавируса на территории страны, что приведет к соответствующим мерам по карантину. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на западные издания.

Причинами такого заявления стали данные о резком распространении случаев заражения коронавирусом за пределами Китая.

"Данные за прошедшую неделю о распространении в других странах повысили наш уровень озабоченности и ожидания возможного распространения вируса здесь", - сказала глава отдела респираторных заболеваний CDC Нэнси Мессонье.

При этом министр здравоохранения США Алекс Азар призвал Сенат одобрить финансирование в размере 2,5 млрд долларов на борьбу со вспышкой коронавируса.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что подобное обращение в Конгресс сделал и Белый Дом: цель - разработать лекарство, способное локализовать и уничтожить вирус Covid-19.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ssha-prizvali-gotovnosti-rasprostraneniya-1582662499.html
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