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Главная Новости Мир Ближний Восток Уступать не собираются: в Афганистане появилось сразу два президента
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Уступать не собираются: в Афганистане появилось сразу два президента

Оба "президента" провели собственную церемонию инаугурации и уже готовятся к международным переговорам.

сегодня, 08:39
Автор:

• Виолетта Комаровская

Уступать не собираются: в Афганистане появилось сразу два президента

Сразу два политика объявили себя президентами Афганистана. Непримиримые соперники Абдулла Абдулла и Ашраф Гани провели каждый свою собственную инаугурацию, приняли присягу и собираются приступить к международным переговорам. 

Страна одна, а президента теперь сразу два. Две отдельные церемонии инаугурации, фактически, одновременно отгремели в Кабуле, столице Афганистана. Соперники во время выборов и после объявления результатов не собираются уступать друг другу главное кресло страны. 

Официально победителем президентской гонки Независимая избирательная комиссия назвала Ашрафа Гани, действующего главу государства. Но пока он принимал президентскую присягу, то же самое сделал и его оппонент - премьер-министр Абдулла Абдулла. Дело в том, что победителем на президентских выборах он считает себя, не смотря на то, что по официальным данным набрал на 10% меньше голосов. 

Оба политика собираются провести переговоры со спецпредставителем США, чтобы попытаться выйти со сложившегося кризиса. 

Вот-вот в стране должны состояться и переговоры с представителями радикального исламистского движения “Талибан”. Их инициировали США, когда подписали мирные соглашения с талибами. И оба “президента” считают, что проводить переговоры уполномочены именно они, о чем акцентировали внимание во время инаугурационной речи. Правда, пока неизвестно с каким именно “президентом” захотят договариваться сами талибы и захотят ли. С официальной властью Афганистана представители радикального исламистского движения воюют в течении 18 лет и сейчас контролируют около половины всех территорий страны.  

Противостоят друг другу Абдулла Абдулла и Ашраф Гани не впервые. Интересно, что в 2014-м они уже объявляли себя президентами одновременно. Но тогда в ситуацию вмешался президент США Барак Обама и политики пошли на компромисс. Гани остался президентом, а Абдулла согласился на премьерское кресло. 

Раннее, напомним, "Комментарии" писали о том, что США выводит свои войска с Афганистана.


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Источник: https://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D0%B0%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0/a-52692812
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