Иран отпустил из тюрем 70 тыс. отбывающих наказание

В Иране правительство приняло решение освободить 70 тысяч человек, которые находятся в тюрьмах. Такое решение связано с распространением китайского коронавируса COVID-2019. С соответствующим заявлением выступил руководитель судебной администрации Ирана Ибрагим Раиси.

"Освобождение заключенных продлится до того момента, пока это не будет создавать незащищенность в обществе", - уточнил чиновник.

Вместе с тем Раиси не сообщил, будут ли осужденных возвращать в тюрьмы или амнистия будет носить постоянный характер.

Освобождение из мест лишения свободы проходит на фоне правительственной информации о новых случаях заражения, которых зафиксировано 595. Общее число заболевших в Иране составляет 7161 человек.

Как сообщал портал "Комментарии", в Иране официально подтвердили, что среди жертв бушующего в этой стране коронавируса - член высшего совета, который являлся советником Верховного лидера страны.

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