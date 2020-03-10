Иран отпустил из тюрем 70 тыс. отбывающих наказание

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В Иране правительство приняло решение освободить 70 тысяч человек, которые находятся в тюрьмах. Такое решение связано с распространением китайского коронавируса COVID-2019. С соответствующим заявлением выступил руководитель судебной администрации Ирана Ибрагим Раиси.
"Освобождение заключенных продлится до того момента, пока это не будет создавать незащищенность в обществе", - уточнил чиновник.
Вместе с тем Раиси не сообщил, будут ли осужденных возвращать в тюрьмы или амнистия будет носить постоянный характер.
Освобождение из мест лишения свободы проходит на фоне правительственной информации о новых случаях заражения, которых зафиксировано 595. Общее число заболевших в Иране составляет 7161 человек.
Как сообщал портал "Комментарии", в Иране официально подтвердили, что среди жертв бушующего в этой стране коронавируса - член высшего совета, который являлся советником Верховного лидера страны.
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