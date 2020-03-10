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Иран отпустил из тюрем 70 тыс. отбывающих наказание

Власти Ирана решились на массовую амнистию в связи со вспышкой коронавируса

сегодня, 11:58
Автор:

• Сергей Медведев

Иран отпустил из тюрем 70 тыс. отбывающих наказание

В Иране правительство приняло решение освободить 70 тысяч человек, которые находятся в тюрьмах. Такое решение связано с распространением китайского коронавируса  COVID-2019. С соответствующим заявлением выступил руководитель судебной администрации Ирана Ибрагим Раиси.

"Освобождение заключенных продлится до того момента, пока это не будет создавать незащищенность в обществе", - уточнил чиновник.

Вместе с тем Раиси не сообщил, будут ли осужденных возвращать в тюрьмы или амнистия будет носить постоянный характер.

Освобождение из мест лишения свободы проходит на фоне правительственной информации о новых случаях заражения, которых зафиксировано 595. Общее число заболевших в Иране составляет 7161 человек.

Как сообщал  портал "Комментарии", в Иране официально подтвердили, что среди жертв бушующего в этой стране коронавируса - член высшего совета, который являлся советником Верховного лидера страны.


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Источник: https://www.radiosvoboda.org/
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