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Иран попросил у МВФ кредит в 5 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом

Ранее МВФ пообещал выделить 50 миллиардов долларов для помощи бедным странам, пострадавшим от коронавируса

сегодня, 20:06
Автор:

• Антон Варанов

Иран попросил у МВФ кредит в 5 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом

Сегодня, 12 марта, министерство иностранных дел Ирана обратилось к международному валютному фонду с целью получения экстренного финансирования для борьбы с коронавирусом, который ударил по государству. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел Ирана.

Глава МВФ Кристалина Георгиева обещала, что МВФ выделит 50 миллиардов долларов для помощи пострадавшим от пандемии коронавируса государствам. Также в фонде обещали поддерживать быстрым финансированием в первую очередь бедные государства и страны со слабо развитыми системами здравоохранения.

Министр иностранных дел Ирана заявил, что страна просит немедленный доступ к такому финансированию.

"6 марта я написал письмо главе МВФ Кристалине Георгиевой, запросив задействовать быстрое финансирование на 5 миллиардов долларов с учетом масштабного распространения коронавируса в Иране", — сообщил глава Центрального банка Ирана.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине подтвердили еще два случая заражения коронавирусом, всего их теперь три.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-iran-imf/iran-says-it-has-asked-imf-for-5-billion-emergency-funding-to-fight-coronavirus-idUSKBN20Z17B
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