В столице ОАЭ достроили исключительно женский пляж

В городе Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), завершили строительство исключительно женского пляжа. Об этом сообщает издание Middle East Construction News.



Для создания такого пляжа использовали площадь в 18 300 квадратных метров в регионе Аль-Дафра эмирата Абу-Даби. На территории пляжа расположились административные помещения, стоянка для автомобилей, восемь служебных зданий, рестораны, комнаты отдыха, магазины, охрана и даже амфитеатр.

Авторы проекты заявили, что пляжный комплекс создан для соблюдения традиций арабского общества — теперь женщины ОАЭ смогут плавать и отдыхать в "правильных" условиях. Особые условия также обеспечат их конфиденциальность и позволят сохранить обычаи ОАЭ.

При этом представители строительной компании не уточнили, в чем конкретно заключаются "ценности и традиции ОАЭ".

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Как сообщал портал "Комментарии", в Украине женщины зарабатывают на 25% меньше мужчин.

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