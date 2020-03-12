В столице ОАЭ достроили исключительно женский пляж

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В городе Абу-Даби, столице
Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), завершили строительство исключительно
женского пляжа. Об этом сообщает издание Middle East Construction
News.
Для создания такого
пляжа использовали площадь в 18 300 квадратных метров в регионе Аль-Дафра
эмирата Абу-Даби. На территории пляжа расположились административные помещения,
стоянка для автомобилей, восемь служебных зданий, рестораны, комнаты отдыха,
магазины, охрана и даже амфитеатр.
Авторы проекты заявили,
что пляжный комплекс создан для соблюдения традиций арабского общества — теперь
женщины ОАЭ смогут плавать и отдыхать в "правильных" условиях. Особые условия
также обеспечат их конфиденциальность и позволят сохранить обычаи ОАЭ.
При этом представители
строительной компании не уточнили, в чем конкретно заключаются "ценности и
традиции ОАЭ".
Ранее в Киеве
появлялась отдельная служба такси для женщин и детей под названием Pink Taxi, в которой работают только женщины, а каждый
автомобиль оборудован детскими автокреслами.
Как сообщал портал "Комментарии",
в Украине женщины зарабатывают на 25% меньше мужчин.
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