Иран освободил 85 тысяч заключенных на неопределенный срок из-за коронавируса

Сегодня, 16 марта, Иран временно выпустил около 85 тысяч человек из тюрем на неопределенный срок из-за распространения китайского коронавируса Covid-19. Среди них были и политические заключенные. Об этом сообщили в издании Reuters со ссылкой на представителя судебной власти Ирана Голямхосейна Эсмаили.



В тюрьмах на период мировой пандемии ввели меры предосторожности для противостояния распространению коронавируса. Также в Иране не уточнили сроки освобождения заключенных.

Правительство Ирана не объявляет общенациональный карантин, хотя в их государстве на момент публикации заражены более 16 тысяч человек, почти тысяча умерли и более 5 тысяч выздоровели. Иран — третья страна в мире по количеству заболевших на текущий момент.

Власти просили иранцев оставаться дома на период распространения коронавируса, однако большинство граждан проигнорировали призыв. Зато закрыты святые места для мусульман.

Как сообщал портал "Комментарии", Иран попросил у МВФ кредит в 5 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом.

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