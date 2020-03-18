Саудовская Аравия созывает заседание "большой двадцатки"

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Власти Саудовской Аравии выступили с инициативой проведения саммита руководителей стран "Большой двадцатки". Главной темой обсуждений станет мировая ситуация, связанная с распространением коронавируса. Отмечается, что заседание пройдет дистанционно, в режиме онлайн.
"Саудовская Аравия связывается со странами G20 для созыва онлайн-саммита лидеров G20 на следующей неделе из-за коронавируса в мире и его влияния на экономику", - сказано в сообщении официальной страницы саммита G20.
Организаторы уточняют, что акцент саммита будет сделан на управление и координацию экономических процессов и изменений с учетом пандемии. Основой для выработки общих требований станут выводы и анализ глав финансовых ведомств стран, входящих в "большую двадцатку".
Как сообщал портал "Комментарии", этот год может оказаться худшим для экономики со времен мирового кризиса 2008 года. Такое мнение высказали эксперты Bank of America.
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