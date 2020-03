2020-й может оказаться худшим со времен мирового кризиса 2008 года, - Bank of America

Этот год может оказаться худшим для экономики со времен мирового кризиса 2008 года. Такое мнение высказали эксперты Bank of America.

Как сообщают аналитики, среди факторов, которые сделают год худшим в 10-летии, - выборы в США, коронавирус, а также торговая война между КНР и Штатами. В Bank of America прогнозируют, что глобальная экономика в 2020 году прибавит лишь 2,8%.

Что же касается коронавируса, по словам аналитиков, в Китае, где он вспыхнул, экономическая активность уже продемонстрировала спад: рост экономики Китая упал с 5,9% до 5,2% еще в прошлом году. Кроме того, проблемы в КНР могут оказать губительное влияние на мировые цепочки поставок и сокращение туристических потоков. Последствия коронавируса в американском банке рассматривают как часть более масштабного замедления, эффект которого могут усилить выборы в США.

“Nowhere to hide,” says B of A. “We have taken another slice out of our 2020 global GDP forecast. The downward revisions are broad based, and we now expect just 2.8% global growth this year. This would be the first sub-3% print since the financial crisis.” pic.twitter.com/PyiKVH09FN