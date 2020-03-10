2020-й может оказаться худшим со времен мирового кризиса 2008 года, - Bank of America

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Этот год может оказаться худшим для экономики со времен мирового кризиса 2008 года. Такое мнение высказали эксперты Bank of America.
Как сообщают аналитики, среди факторов, которые сделают год худшим в 10-летии, - выборы в США, коронавирус, а также торговая война между КНР и Штатами. В Bank of America прогнозируют, что глобальная экономика в 2020 году прибавит лишь 2,8%.
Что же касается коронавируса, по словам аналитиков, в Китае, где он вспыхнул, экономическая активность уже продемонстрировала спад: рост экономики Китая упал с 5,9% до 5,2% еще в прошлом году. Кроме того, проблемы в КНР могут оказать губительное влияние на мировые цепочки поставок и сокращение туристических потоков. Последствия коронавируса в американском банке рассматривают как часть более масштабного замедления, эффект которого могут усилить выборы в США.
Как ранее сообщали "Комментарии", в связи с коронавирусом и падением цен на нефть в Азии обновился список богатейших людей планеты. Отныне его лидером является основатель китайской компании Alibaba Джек Ма, состояние которого оценивают в 44,5 млрд долларов. Причем Ма обогнал своего предшественника этой ночью.
“Nowhere to hide,” says B of A. “We have taken another slice out of our 2020 global GDP forecast. The downward revisions are broad based, and we now expect just 2.8% global growth this year. This would be the first sub-3% print since the financial crisis.” pic.twitter.com/PyiKVH09FN— Carl Quintanilla (@carlquintanilla) February 27, 2020
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