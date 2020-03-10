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2020-й может оказаться худшим со времен мирового кризиса 2008 года, - Bank of America

Среди факторов, которые сделают год худшим в 10-летии, - выборы в США, коронавирус, а также торговая война между КНР и Штатами

сегодня, 10:00
Автор:

• Елена Волкова

2020-й может оказаться худшим со времен мирового кризиса 2008 года, - Bank of America

Этот год может оказаться худшим для экономики со времен мирового кризиса 2008 года. Такое мнение высказали эксперты Bank of America.

Как сообщают аналитики, среди факторов, которые сделают год худшим в 10-летии, - выборы в США, коронавирус, а также торговая война между КНР и Штатами. В Bank of America прогнозируют, что глобальная экономика в 2020 году прибавит лишь 2,8%.

Что же касается коронавируса, по словам аналитиков,  в Китае, где он вспыхнул, экономическая активность уже продемонстрировала спад: рост экономики Китая упал с 5,9% до 5,2% еще в прошлом году. Кроме того, проблемы в КНР могут оказать губительное влияние на мировые цепочки поставок и  сокращение туристических потоков. Последствия коронавируса в американском банке рассматривают как часть более масштабного замедления, эффект которого могут усилить выборы в США.

Как ранее сообщали "Комментарии", в связи с коронавирусом и падением цен на нефть в Азии обновился список богатейших людей планеты. Отныне его лидером является основатель китайской компании Alibaba Джек Ма, состояние которого оценивают в 44,5 млрд долларов. Причем Ма обогнал своего предшественника этой ночью.


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Источник: https://twitter.com/carlquintanilla/status/1232997213971910657?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1232997213971910657&ref_url=https%3A%2F%2Fprofitgid.ru%2Fbank-of-america-2020-god-mozhet-okazatsya-hudshim-dlya-mirovoj-ekonomiki-za-posled
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