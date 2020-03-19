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Главная Новости Мир Ближний Восток "Это уже не просьба, а приказ": в Израиле жителям запрещено выходить на улицу
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"Это уже не просьба, а приказ": в Израиле жителям запрещено выходить на улицу

Карантин в Израиле предусматривает полную изоляцию дома, за исключением покупок еды и лекарств

19 марта 2020, 23:06 516
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Это уже не просьба, а приказ": в Израиле жителям запрещено выходить на улицу

В связи со вспышкой коронавируса COVID-19 правительство Израиля ужесточило меры по карантину и запретило жителям страны покидать свои дома вплоть до уголовного наказания за нарушение режима. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь СМИ Израиля.

"Это теперь не просьба, не рекомендация, теперь это приказ, за выполнением которого будет следить полиция", - подчеркнул премьер-министр Биньямин Нетатьяху.

Он обозначил, что запрет продлится на протяжении недели и, в зависимости от вирусологических показателей, может быть продолжен. 

Выходить на улицу люди смогут исключительно для совершения покупок еды и лекарств, а также для получения медицинской помощи. Кроме того, запрет не распространяется для работников медицинской и муниципальных служб, от которых зависит жизнедеятельность городов и государства.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что туристам полностью закрыт въезд в Израиль в качестве мер предосторожности перед пандемией. Отмечается, что въехать в страну нельзя даже если туристы могут доказать возможность находится на домашнем карантине.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/vlasti-izrailya-zapretili-zhitelyam-vyhodit-1584645923.html
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