"Это уже не просьба, а приказ": в Израиле жителям запрещено выходить на улицу

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В связи со вспышкой коронавируса COVID-19 правительство Израиля ужесточило меры по карантину и запретило жителям страны покидать свои дома вплоть до уголовного наказания за нарушение режима. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь СМИ Израиля.
"Это теперь не просьба, не рекомендация, теперь это приказ, за выполнением которого будет следить полиция", - подчеркнул премьер-министр Биньямин Нетатьяху.
Он обозначил, что запрет продлится на протяжении недели и, в зависимости от вирусологических показателей, может быть продолжен.
Выходить на улицу люди смогут исключительно для совершения покупок еды и лекарств, а также для получения медицинской помощи. Кроме того, запрет не распространяется для работников медицинской и муниципальных служб, от которых зависит жизнедеятельность городов и государства.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что туристам полностью закрыт въезд в Израиль в качестве мер предосторожности перед пандемией. Отмечается, что въехать в страну нельзя даже если туристы могут доказать возможность находится на домашнем карантине.
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