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Израиль закрыл все святыни и культовые места

Правительство Израиля усиливает меры безопасности в связи с эпидемией

сегодня, 09:23
Автор:

• Сергей Медведев

Израиль закрыл все святыни и культовые места

Власти Израиля издали распоряжение, согласно которому все церкви, мечети и синагоги в стране будут закрыты. На такие меры правительство вынуждено было пойти из-за вспышки воронавируса.

 Молиться теперь разрешено только на улице в группе не более 10 человек. При этом, расстояние между верующими должно быть не менее двух метров. Усиленные меры безопасности запрещают также гражданам отходить от своего дома более чем на 100 метров без крайней необходимости.

Общественный транспорт сократили до 25%, а в личном авто разрешается передвигаться максимум двум пассажирам.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее власти Израиля полностью запретили въезд в страну иностранным туристам. Ужесточение карантинных мер произошло по рекомендации министерства здравоохранения — ранее запрет предполагал ограничение в 14 дней для иностранцев, желающих посетить Израиль. 


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Источник: http://www.xinhuanet.com/english/2020-03/25/c_138916763.htm
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