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Главная Новости Мир Ближний Восток ООН: "Коронавирус приведет к нищете 8 млн жителей арабских стран"
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ООН: "Коронавирус приведет к нищете 8 млн жителей арабских стран"

Наибольший ущерб коронавирус нанесет детям и женщинам Ближнего Востока

сегодня, 20:47
Автор:

• Екатерина Белоброва

ООН: "Коронавирус приведет к нищете 8 млн жителей арабских стран"

Около 8,8 миллионов жителей арабских стран грозит обнищание из-за социально-экономические последствия пандемии коронавируса в мире. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на данные Экономического и социального комиссии для Западной Азии (ЭСКЗА) ООН.

В ЭСКЗА при этом отметили, что 2 млн человек могут столкнуться с недоеданием, а наибольшая опасность грозит женщинам и молодежи, которая занята в неофициальном секторе экономики, не имеет доступа к соцобеспечения и к помощи для безработных.

В то же время в комиссии напомнили о и без того непростой социальной ситуации в регионе.

"По сегодняшним оценкам, в общем 101 миллион человек в регионе можно было бы считать находящимися в состоянии нищеты, а 52 млн - такими, которые недоедают", - заявили в ЭСКЗА.

В комиссии призвали страны региона как можно быстрее отреагировать на эти проблемы и защитить уязвимые слои населения.

Компания "Дейли стар" напоминает, что в феврале в ЭСКЗА предупредили об опасности потери 1,7 млн рабочих мест в арабском мире через коронавирус. В комиссии тогда предложили правительствам стран Ближнего Востока создать региональный фонд, средства которого были бы направлены на поддержку наиболее неустойчивых стран.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что экс-министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун обратилась к американскому изобретателю Илону Маску для получения аппаратов ИВЛ для борьбы с пандемией COVID-19.


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Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/general/651604.html
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