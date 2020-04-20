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Биби смог: у Израиля появится правительство

Политические силы Израиля договорились о сотрудничестве

сегодня, 21:53
Автор:

• Сергей Медведев

Биби смог: у Израиля появится правительство

Правительственная коалиция в Израиле, существование которой до последнего момента оставалось под вопросом, наконец-то создана. Две политические силы — партия "Ликуд", которую возглавляет действующий премьер Биньямин Нетаньяху и "Кахоль-Лаван" Бени Ганца подписали соглашение о создании правительственной коалиции по итогам выборов 2 марта.

Лидеры партий поставили свои подписи под документом, который уже называют "историческим".

"В этот час было подписано соглашение о создании чрезвычайного национального правительства между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и главой "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем", - говорится в сообщении местных СМИ.

Как сообщал портал "Комментарии", израильские власти запустили процесс выхода из карантина.


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Источник: https://www.i24news.tv/en/news/israel/politics/1587397972-report-netanyahu-gantz-gov-t-could-be-announced-tonight
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