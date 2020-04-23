В Иране ответили на приказ Трампа стрелять по их кораблям

Военные судна Ирана перейдут в атаку в случае угрозы государству. С таким заявлением выступил командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами.

"Мы отдали распоряжение нашим ВМС. Если военное судно или подразделение США будет угрожать нашей безопасности, то оно будет атаковано", - сообщил глава КСИР.

Салами также отметил, что Иран будет "решительно защищать" свои водные границы и напомнил, что ранее американцы уже сталкивались с действиями КСИР.

"На каждый шаг будет дан быстрый и решительный ответ. Американцы уже испытали на себе в прошлом наши действия", - заявил он.

Как сообщал портал "Комментарии", иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что он успешно запустил первый военный спутник страны на орбиту. Это происходит на фоне повышенной напряженности взаимоотношений с Соединенными Штатами по поводу ядерных и ракетных программ Тегерана.



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