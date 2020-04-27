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Главная Новости Мир Ближний Восток В Саудовской Аравии отменили смертную казнь для несовершеннолетних
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В Саудовской Аравии отменили смертную казнь для несовершеннолетних

Уголовный кодекс Саудовской Аравии активно пересматривается в сторону демократических ценностей

сегодня, 01:23
Автор:

• Екатерина Белоброва

В Саудовской Аравии отменили смертную казнь для несовершеннолетних

В Саудовской Аравии, наконец, отменена смертная казнь для несовершеннолетних, которые осуждены за тяжелые преступления согласно Корану. Об этом сообщает издание Deutch Welle, ссылаясь на соответствующий указ короля Салмана, который поддержала Комиссия по правам человека.

Так, согласно новому распоряжению, несовершеннолетние саудиты могут быть осуждены на высшую меру наказания - 10 лет заключения в тюрьме.

"Это решение позволяет сформировать в королевстве "современный уголовный кодекс" и демонстрирует намерение руководства Саудовской Аравии проводить реформы в области прав человека даже в условиях пандемии коронавируса", - отмечает глава Комиссии Аввад Аввалад.

Отмечается, что различные международные правозащитные организации регулярно обращались к руководству страны с призывом отменить высшую меру наказания в виде смертной казни, особенно для несовершеннолетних. Согласно обнародованным 21 апреля докладом Amnesty International, в 2019 году в Саудовской Аравии были казнены 184 человека, что является самым высоким показателем в стране за все время наблюдения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что уголовный кодекс Саудовской Аравии заметными темпами меняется в сторону либеральных гуманистических стран, например, удары плетью заменили штрафами и административными взысканиями.


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Источник: https://www.dw.com/uk/u-saudivskii-aravii-bilshe-ne-strachuvatymut-nepovnolitnikh-zlochyntsiv/a-53253480
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